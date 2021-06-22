11 yerden maaş aldığı iddia edilen Fahrettin Poyraz: Huzur ücreti alıyorum

11 maaş aldığı iddia edilen Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır" hükmü gereği sadece GÜBRETAŞ'tan, "Huzur ücreti" aldığını söyledi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 22, 23 ve 24'üncü dönem AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapan, 24'üncü dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Poyraz’ın 11 farklı yerden maaş aldığını yazmıştı.

Gündeme bu haberle gelen Poyraz ile Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu görüştü.

“GÜBRETAŞ’ın ortaklarının ‘Ticari Sır’ olduğunu söyleyerek isimlerini vermediğini” belirten Uğuroğlu, “Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri bağlı ortaklığı olan 7 şirketten 1581 sayılı yasanın, ‘Şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır’ hükmü gereği Sadece GÜBRETAŞ’tan, ‘Huzur ücreti’ aldığını söyledi” dedi.

Yazısında, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici’nin GÜBRETAŞ’ın Türk ortaklarının peşine düştüğünü; Türkiye’nin İran’da ortak olduğu Gübre Fabrikası’nın Ankara’daki bazı ortaklıkları ‘devlet sırrı’ gerekçesiyle gizlendiğini hatırlatan Uğuroğlu, MHP’li Ekici’nin o dönem Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül’e de başvurarak Devlet Denetleme Kurulunu göreve çağırdığını, iki yazı önergesi verdiğini ancak umursanmadığını belirtti.

Uğuroğlu yazısının devamında da, Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye ilişkin de şunları kaydetti:

“MHP artık Cumhur İttifakı’nın destekçisidir. Bakalım Devlet Bahçeli o gün yarım kalan bu işi bugün tamamlar mı? ‘Gizli ortak’ konusunu yazmaya devam edeceğim…”