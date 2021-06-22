Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, geçen pazar günü yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefonda görüştü.

Elmas'ı tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.