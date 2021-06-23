Ticaret Bakanı Muş açıkladı: Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan paylaşım yaptı.
Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz."
Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 22, 2021
Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.
Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz..
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)