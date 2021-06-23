Kayıt
07:16 23 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Özelleştirme İdaresi duyurdu: Bodrum ve Adana'da denize sıfır yerler satışa çıkarıldı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1043686224_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_300e72065b83a4e891613d8e6ad7cb85.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106231044797406-ozellestirme-idaresi-duyurdu-bodrum-ve-adanada-denize-sifir-yerler-satisa-cikarildi/

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Bodrum Bitez ile Adana Karataş’ta denize sıfır yerlerin satışa çıkarıldığını açıkladı.

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yatırımcılara yaptığı duyuruya göre, Adana/Karataş/İskele mevkiindeki 40 bin metrekareye yakın büyüklükteki taşınmaz ile üzerindeki yapılar satılacak.

    Bu taşınmazların önünde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 15 bin metrekareye yakın denize sıfır kumluk arazi ise 49 yıllığına 'kullanma izninin devri' yöntemiyle özelleştirilecek. Belirtilen bu yerde Karataş Maliye Bakanlığı Eğitim Tesisleri bulunuyor. İçerisinde birçok bina olan taşınmaz denize sıfır. Önünde Karataş Plajı yer alıyor. 4 milyon lira geçici teminat istenen bu taşınmazlar için son teklif tarihi 30 Temmuz. 

    Plaja yakın

    Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, satılacak bir diğer yer ise Bodrum Bitez’de. 29 bin 130 metrekare büyüklüğünde. 10 milyon lira geçici teminat istenilen taşınmazın bir tarafı denize sıfır. Bu taşınmaz Aktur Plajı’nın yakınında. Son teklif tarihi 30 Temmuz. Duyuruya göre İzmir Aliağa’daki 39 bin 862 metrekarelik taşınmaz da satılacak. Geçici teminat tutarı 4 milyon lira. Denize çok yakın bir noktadaki bu taşınmazın içerisinde çok sayıda bina da bulunuyor. Son teklif tarihi 27 Temmuz. 

    Şeker fabrikası
    © AA
    Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 18 arazi satıldı
    Bodrum Gökçebel’deki özelleştirme kapsamında bulunan taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Muş’taki parsellere ilişkin plan değişikliklerine onay verildi. 

    Aydın Kuşadası’ndaki özelleştirme kapsamındaki parsellere ilişkin imar plan değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi. 

    Çeşme’deki mülkiyeti Hazine’ye ait 230, 2 bin 342 ve 2 bin 749 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların bir bütün halinde 74 milyon liraya ihalede en yüksek teklifi veren Ünicon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satışına onay verildi.

    Bahreynli şirkete satıldı

    1967 yılında Türkiye’nin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan 'Fransız Tatil Köyü' olarak da bilinen Foça Tatil Köyü için daha önce de birçok kez ihale yapılmış ancak iptal edilmişti. Son ihalede tatil köyünün tesis, bina ve müştemilatları ile birlikte bir bütün halinde 49 yıllığına 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesinde en yüksek teklifi 131 milyon lira ile BKG Ortak Girişim vermişti.

    Bu ihale de onaylandı. BKG Ortak Girişim’in, Bahreyn merkezli bir şirket olduğu belirtiliyor.

    Etiketler:
    Satış, Adana, Bodrum, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türk Milli Takımını desteklemek için Bakü'ye gelen kadın taraftarlar
    EURO 2020'nin en güzel kadın taraftarları
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet