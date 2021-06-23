Özelleştirme İdaresi duyurdu: Bodrum ve Adana'da denize sıfır yerler satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yatırımcılara yaptığı duyuruya göre, Adana/Karataş/İskele mevkiindeki 40 bin metrekareye yakın büyüklükteki taşınmaz ile üzerindeki yapılar satılacak.

Bu taşınmazların önünde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 15 bin metrekareye yakın denize sıfır kumluk arazi ise 49 yıllığına 'kullanma izninin devri' yöntemiyle özelleştirilecek. Belirtilen bu yerde Karataş Maliye Bakanlığı Eğitim Tesisleri bulunuyor. İçerisinde birçok bina olan taşınmaz denize sıfır. Önünde Karataş Plajı yer alıyor. 4 milyon lira geçici teminat istenen bu taşınmazlar için son teklif tarihi 30 Temmuz.

Plaja yakın

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, satılacak bir diğer yer ise Bodrum Bitez’de. 29 bin 130 metrekare büyüklüğünde. 10 milyon lira geçici teminat istenilen taşınmazın bir tarafı denize sıfır. Bu taşınmaz Aktur Plajı’nın yakınında. Son teklif tarihi 30 Temmuz. Duyuruya göre İzmir Aliağa’daki 39 bin 862 metrekarelik taşınmaz da satılacak. Geçici teminat tutarı 4 milyon lira. Denize çok yakın bir noktadaki bu taşınmazın içerisinde çok sayıda bina da bulunuyor. Son teklif tarihi 27 Temmuz.

© AA Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 18 arazi satıldı özelleştirme kapsamında bulunan taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Muş’taki parsellere ilişkin plan değişikliklerine onay verildi.

Aydın Kuşadası’ndaki özelleştirme kapsamındaki parsellere ilişkin imar plan değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi.

Çeşme’deki mülkiyeti Hazine’ye ait 230, 2 bin 342 ve 2 bin 749 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların bir bütün halinde 74 milyon liraya ihalede en yüksek teklifi veren Ünicon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satışına onay verildi.

Bahreynli şirkete satıldı

1967 yılında Türkiye’nin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan 'Fransız Tatil Köyü' olarak da bilinen Foça Tatil Köyü için daha önce de birçok kez ihale yapılmış ancak iptal edilmişti. Son ihalede tatil köyünün tesis, bina ve müştemilatları ile birlikte bir bütün halinde 49 yıllığına 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilmesinde en yüksek teklifi 131 milyon lira ile BKG Ortak Girişim vermişti.

Bu ihale de onaylandı. BKG Ortak Girişim’in, Bahreyn merkezli bir şirket olduğu belirtiliyor.