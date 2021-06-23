Yaptığı 'sosyal deney' tepki çeken YouTuber için yakalama kararı

Youtuber Fariz Bakhshaliyev, su satan bir çocuktan para istediği ve çocuğun da “Veririm tabii” dediği bir video yayınlamış, izleyenleri duygulandıran videonun kısa süre sonra kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

Hakkında soruşturma başlatılan Youtuber Fariz Bakhshaliyev gözaltına alınmış ve ifadesinde, “Toplumun dışlanan kesimi için bir farkındalık oluşturmak istedik” demişti.

1.5 yıl hapsi isteniyor

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, hazırlanan iddianamede Fariz Bakhshaliyev’in ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 1.5 yıla kadar hapsi istendi.

Fariz Bakhshaliyev, Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya katılmadı.

Avukat Hüseyin Dağ müvekkilinin yolda olduğunu ve gelmesinin 2 saati bulacağını söyledi. Mahkeme heyeti, yargılamadan kaçtığı anlaşılan sanık Fariz Bakhshaliyev hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.