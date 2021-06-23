Sahte fatura ve vergi suçlarının cezalarında değişiklik: Zincirleme cezadan vazgeçiliyor

Kamuoyunda sahte fatura ve vergi kaçırma suçu olarak tanımlanan ve her yıl zincirleme cezaya dönüşen Vergi Usul Kanunu’nun ünlü 359. maddesinin değiştirilmesi planlalanıyor. Ceza tek suç olarak tanımlanacağı için zincirleme ceza alınmayacak. Ayrıca, etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak.

Ekonomiyle ilgili her yasa düzenlemesinde gündeme gelen ve '359. madde mağdurları' olarak kamuoyu oluşturanların durumu, AK Parti grubunda başlatılan çalışma ile yeniden ele alınacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, bu suç kapsamına girenlerle ilgili yapılan özel çalışma bu hafta sonuçlanacak. Bu hafta, Yargıtay ve ilgili kurumların temsilcileri dinlendikten sonra yasa düzenlemesinin çerçevesi ortaya çıkacak.

Çalışmayla ilgili bilgi veren AK Parti kurmayları, şunları anlattı: