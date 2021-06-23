Duygu Delen davası: Tahliye edilen Mehmet Kaplan tekrar gözaltında

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan’ın ‘ev hapsi’ kararıyla tahliye edilmesine itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Kararın tebliğ edilmesinin ardından harekete geçen İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kaplan'ı 'ev hapsi' için bildirdiği adreste yeniden gözaltına aldı.

Geceyi emniyette geçiren Kaplan'ın bugün adliyeye sevk edileceği ve mahkemenin verdiği 'yakalama, tutuklama' kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Duygu Delen, 13 Ağustos 2020’de Batıkent mahallesindeki beş katlı apartmanın 4. katında bulunan Kaplan’ın evinin balkonundan ‘düşüp’ ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. ‘Kasten öldürme’ ve ‘cinsel istismar’ dahil dört suçlamayla 14 Ağustos 2020’de tutuklanan Kaplan, 16 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.