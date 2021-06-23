Kayıt
11:51 23 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Derya Yanık

    Bakan Derya Yanık'tan 81 ile 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044798584_0:32:1201:707_1200x675_80_0_0_7c9b0541e48487e92ba63ad17131d4ed.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106231044798622-bakan-derya-yaniktan-81-ile-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-genelgesi/

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 il müdürlüğüne 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi gönderdi. 3 bin 500 ASDEP personeli, kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif görev alacak.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 İl Müdürlüğü'ne 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu iç genelge gönderdi. Genelge kapsamında nüfusu 100.000’in üzerinde olan belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak, afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

    Bakan Derya Yanık, aile kurumunun temellerini sarsan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin her zaman öncelikli meselelerinden biri olduğunu söyleyerek, “Koruyucu ve önleyici hizmetlerle kurumsal altyapıyı güçlendiriyoruz” dedi.

    Bakan Yanık, “Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. 3 bin 500 ASDEP personelimizi bu alanda aktif kullanarak mücadeleyi sahada bir üst aşamaya taşıyoruz. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

    Genelgede şiddet mağdurlarına daha etkin hizmet sunulmasını, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinleştirilmesini ve şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen tedbirler de yer alıyor.

    Genelge kapsamında alınacak tedbirler şöyle:

    Şiddet mağdurları SHM’lerde oluşturulan özel birim vasıtasıyla desteklenecek

    • ŞÖNİM ve kadın konukevlerinin kapasiteleri artırılarak daha etkin hizmet sunması sağlanacak.
    • Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde oluşturulan şiddetle mücadele irtibat noktalarının işlevselliği artırılarak, daha geniş kitlelere hizmet sunması sağlanacak. 

    ASDEP personeli, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin görev alacak

    • Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli saha çalışmalarında şiddet mağdurları veya şiddet görme riski taşıyan kişileri tespit ederek, risk odaklı çalışma anlayışı ile gerekli yönlendirmeleri yapacak ve gerekli durumlarda müdahale edecek.
    • Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın bilinilirliği artırılacak.
    • Mağdurun ekonomik açıdan güçlenmesi için gerekli adımlar atılacak. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları başta olmak üzere sosyo-ekonomik destek sunan tüzel kişilerle gerekli işbirliği sağlanacak. Şiddet mağduru kadınların istihdama katılımı için mevcut kurslarda, kontenjanlarda ve uygulamalarda öncelik tanınacak.
    • Nüfusu 100.000’in üzeri olan il ve ilçe belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak. 

    Afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek

    • Haklarında barınma yeri sağlanması kararı verilen kişilere, salgın hastalık, afet ve acil durumlarla mücadele dönemleri de dahil olmak üzere ilde bulunan konukevlerine ihtiyaç halinde ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt gibi yerlerde barınma hizmeti sunulacak.
    • Sosyal hizmet müdahalesinin mağdura hızlı şekilde ulaştırılması ve etkin koordinasyonun sağlanabilmesi için kurumlar arası veri entegrasyon çalışmaları tamamlanarak, kadına yönelik şiddetle mücadele ortak veri tabanı oluşturulacak.
    • Kadına yönelik şiddet olaylarında şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi amacıyla riskin zamanında tespit edilmesini sağlayan, Risk Analiz Modülü geliştirilecek ve etkin biçimde uygulanacak. 

    Mağdur, ihtiyaç duyacağı tüm sosyal hizmet alanları hakkında bilgilendirilecek

    • Bakanlığın hizmet birimlerine gelen tüm başvurularda, şiddet mağduruna hızlı ve kolay erişimin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Şiddet mağdurlarına sunulan hizmetlerde mağdurun ve çevresinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyabileceği tüm sosyal hizmet alanları hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak.
    • Hakkında önleyici tedbir kararı bulunanların Aile Eğitim Programına katılımı sağlanacak.

    Boşanma süreci danışmanlığı daha etkin uygulanacak

    •  Boşanma sürecindeki çiftlerin boşanma danışmanlığı hizmetlerinden etkin yararlanmaları için Aile Mahkemeleri tarafından İl Müdürlüklerine yönlendirilmelerini sağlayacak işbirliği ortamı oluşturulacak.
    •  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının daha etkin biçimde toplanması sağlanacak. İl ve ilçe düzeyinde toplantılar dönemsel olarak takip edilecek.
    • Ulusal ve yerel düzeyde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumsal duyarlılığın ve topyekün mücadelenin sağlanması amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına daha fazla ağırlık verilecek.

    Kadına şiddetle mücadeleye erkeklerin katılımı sağlanacak

    • Şiddetin önlenmesinde erkek katılımını sağlamak için çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere tüm yaş grubundan erkeklere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık artırma çalışmaları yapılacak.

    İlgili konular:

    Adalet Bakanı Gül: Kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda insan hakkı mücadelesidir
    TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu, akademisyenleri dinledi
    RTÜK Başkanı Şahin: Kadına şiddet konusunda 1842 müeyyide uygulandı
    Etiketler:
    Kadınlar, Kadın, Kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türk Milli Takımını desteklemek için Bakü'ye gelen kadın taraftarlar
    EURO 2020'nin en güzel kadın taraftarları
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet