Karikatürist Okan Nasuhoğlu ölü bulundu: Helyum gazı düzeneğine rastlandı

İstanbul Ataşehir'deki bir otelde kalan 31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, odasında ölü olarak bulundu. Başına poşet geçirilmiş halde ulaşılan genç karikatüristin yanında helyum gazı düzeneğine rastlandı.

31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, İstanbul Ataşehir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Şenlik Sokak'ta yer alan bir otelde önceki gün yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi: