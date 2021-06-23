Avukatı açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da en az 40 gün kalacak

Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı ve Avusturya'da gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin ülkede en az 40 gün daha kalacağını söyledi. Korkmaz'ın avukatı, Türkiye ya da ABD'ye iade kararı verilmesinin bundan daha fazla bir zamanı da alabileceğini söyledi.

Hem Türkiye, hem ABD tarafından 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan ve Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger müvekkilinin tutukluluk süresine ilişkin açıklamada bulundu.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre avukat Dülger, Korkmaz’ın Avrupa’da farklı ülkelerde iş görüşmeleri için bulunduğunu ve ABD’li yetkililerin bir süredir takipte olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Dülger, müvekkilinin otele giriş ve kayıt yaptırdıktan sonra bu bilginin uluslararası sisteme düşmesiyle ABD’li yetkililer tarafından Viyana polisine bildirimde bulunulduğu ve tutuklamanın gerçekleştiğini söyledi.

Korkmaz’ın Viyana Mahkemesi’ndeki dosyasında yalnızca ABD Utah Mahkemesi’nin gönderdiği özet bir metnin olduğunu ve içeriğinde hakkındaki kara para aklama iddialarının bulunduğunu belirten Dülger, Türkiye’den de yalnızca kırmızı bültenle arandığına ilişkin kararın olduğunu anlattı.