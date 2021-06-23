Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Libya konulu ikinci Berlin Konferansı için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.

#Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık. 🇹🇷🇩🇪



Mit Bundesaußenminister @HeikoMaas haben wir über die Themen Libyen, EU Migrationsabkommen, Zollunion und Tourismus gesprochen. 🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/aqvSjP9yPZ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 23, 2021

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