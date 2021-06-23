İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son bir haftada Mersin Limanı'nda 1 ton 763 bin kilogram kokain yakalandığını belirterek, "Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Son bir haftada Mersin Limanı'nda 1 ton 763 bin kilogram kokain yakalandığını belirten Soylu, "Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz. Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok" dedi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir haftada Mersin Limanı’nda, 1 ton 763 bin kg. kokain yakalama başarısını gösteren Gümrük Muhafaza Ekiplerini ve tüm katkı koyan birimleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz. Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok"

Bir haftada Mersin Limanı’nda,

1️⃣ ton 7️⃣6️⃣3️⃣ kg. kokain yakalama başarısını gösteren Gümrük Muhafaza Ekiplerini ve tüm katkı koyan birimleri tebrik ediyorum.



Uyuşturucu yakalamalarında son yıllarda, tarihi rekorlar kırıyoruz.

Uyuşturucuya ve uyuşturucu tacirlerine geçit yok❗ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 23, 2021

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