THY, ABD'de iki noktaya daha seferlere başlıyor: Dallas ve Denver

THY, ABD'nin Teksas eyaletindeki 2 şehre daha sefer başlatıyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'un bildirilen kararla ilgili yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas ve Denver şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.