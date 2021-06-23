Uğur Dündar: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum

Gazeteci Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in kendisine yönelik imalı tweetlerinden sonra 'içinden yazı yazmak gelmediği'ni belirterek okuyucularına "Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen" diye seslendi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum" dedi.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

"Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın."

Değerli dostlarım günaydın.

Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim.

İçimden yazı yazmak gelmiyor.

Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum.

Anlayın ve bağışlayın lütfen.

Sevgiyle kalın. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 23, 2021

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