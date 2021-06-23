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    Rus turistlerin Muğla'ya gelişi

    İlk Rus turist kafilesi Muğla'ya geldi

    © AA / Durmuş Genç, Ömer Kundakçı
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106231044801652-ilk-rus-turist-kafilesimuglaya-geldi/

    Rusya'nın yeni tip koronavirüs gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlattığı uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle ilk Rus turist kafilesi Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'na geldi.

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan uçak, 288 yolcusuyla saat 11.30'da YDA Dalaman Havalimanı'na indi.

    Turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri gözetilerek valizlerini almaları sağlanan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

    Havalimanına inen turistlere Türk lokumu ikram edildi.

    Gelecek günlerde Rus turistlerin bölgeye gelmeye devam edeceğini belirten YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, "Sezon boyu ekim ayının sonuna kadar uçuş planlaması mevcut. Rusya'nın 9 şehrinden Dalaman'a uçak seferi yapılacak. Uzun zamandır iç turizmden tatmin olmayan Rus turistlerin Türkiye'nin açılmasıyla akın akın Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Burada en önemli destinasyonlardan birisi Antalya ve Dalaman" dedi.

    Bölgenin salgın döneminde rağbet gördüğünü anlatan Güvenç, "Salgın nedeniyle yeni bir trend ortaya çıktı. Gelen ziyaretçiler daha doğal ortamda daha mesafeli mekanlarda tatillerini yapmak istiyorlar. Bu tam da Muğla'nın tarifine uyuyor. Bundan sonraki uçakların doluluklarının artarak devam edeceğini ve sezonun uzayacağını görüyoruz" diye konuştu.

    Rusya'da yeni planlamaların da devam ettiğini anlatan Güvenç şöyle konuştu:

    "Rusya'dan hatlar arası aktarmalar ve yeni planlamalar yapılıyor. İç turizmdeki rezervasyonların iptal edilerek Türkiye'ye çevrildiğini görüyoruz. Durum iyi görünüyor. Herhangi bir olağanüstü durum olmazsa geri kalan süre içerisinde iyi bir sezon geçireceğimizi bekliyoruz. Sezonda yaklaşık 274 bin civarında Rus turistin bölgemize gelmesini umut ediyoruz. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanı'mızın çabalarının çok büyük etkisi oldu. Türkiye'de ikinci aşıyı olma aralığı için 4 haftalık süre var. Fakat Batı'da bu süre 7 hafta. Kitle aşılaması konusunda bu bize avantaj sağlıyor. Türkiye bu konuda oldukça hızlı davrandı. Bu da bize olumlu yansıdı. Turizm çalışanlarının öncelikli aşılanmasının sektörde büyük etkisini gördük."

    Güvenç, rezervasyonların gelecek günlerde artarak devam etmesini öngördüklerini dile getirdi.

    Rosturizm: Turları ertelenen turistler, Türkiye'ye öncelikli olarak gönderilmeli 

    Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), daha önce satın aldıkları turlar iptal edilen kişilerin Türkiye'ye öncelikli olarak gönderilmesini önerdi.

    Rosturizm, tur operatörlerine bir tavsiye mektubu göndererek 31 Mart 2020'den önce Türkiye turu satın alan ancak kısıtlamalar nedeniyle gidemeyenlere öncelik verme önerisi sundu.

    Tur operatörlerine kısıtlamalar nedeniyle mağdur olanlara aynı özelliklere sahip tur paketlerini 31 Aralık 2021'e kadar sunmakla yükümlü olduklarını anımsatan Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, "Tur operatörlerinin geçen yıl gerçekleştirilemeyen turlar nedeniyle turistlere olan borcu, 44 milyar rubleden 7 milyar ruble kadar azaltıldı. Kalan borcun 5 milyar rublesi Türkiye seyahatleriyle ilgili. Tur operatörlerinden öncelikle bu borcu kapatmalarını, bir yıldan fazla bekleyen kişilerin tatillerini yapabilmelerini rica ettik" dedi.

    Nisan ayında alınan uçuşları durdurma kararı nedeniyle turları ertelenen turistlerin de bulunduğunu ve şu anda bu kişilere 40 milyar rubleden fazla borç bulunduğunu anlatan Doguzova, "Tur operatörlerinin turistlere olan yükümlülüklerini en hızlı şekilde yerine getireceklerini umuyoruz. Bu bizim en önemli görevimiz. Bununla birlikte insanların güvenliği ve tüm ihtiyati tedbirlere uyulması da birinci sırada yer almalı" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Rus turist, Turistler, Turist, Turizm, Bodrum, Muğla, Antalya, Rusya, Türkiye
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