İHA muhabirine saldıran 4 şüpheliden biri tutuklandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesindeki kaçak olduğu belirtilen çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu darp eden çalışanlarından 1'i tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde kaçak olduğu belirtilen yapıların yıkımını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu'ya saldıran 4 kişi bugün Gebze adliyesinde hakim karşısına çıktı.

TRT Haber'in aktardığına Lütfü Türkkan'ın çalışanlarından 1'i olayla ilgili tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başlamıştı. Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişinin saldırısına uğramıştı.

Yaralanan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Saldırganlar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırmıştı.

Olay sonrası 4 kişi gözaltına alınmıştı.