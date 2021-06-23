İmamoğlu: Bursları kesilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vereceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rektör Melih Bulu'yu eleştirdikleri için bursları kesilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine İBB olarak destek vereceklerini açıkladı.

23 Haziran İstanbul Seçimleri’nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Demokrasi Şenliği’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla rektör olarak atanan Melih Bulu'yu eleştiren ve bursları kesilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine İBB olarak destek vereceklerini belirtti.

İmamoğlu, "Melih Bulu’yu protesto eden Boğaziçililerin bursu ve kredileri kesilmiş. Gelsinler buraya, İBB onların yanında" dedi.