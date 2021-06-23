İstanbul'da kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir terapi merkezine giden 51 yaşındaki şüpheli Şevket K., iddiaya göre, 44 yaşındaki terapist M.T.'ye polis kimliği göstererek içeride arama yapacağını söyledi.

Terapi merkezinde fuhuş yapıldığı ihbarı aldığını söyleyen şüpheli, kadını karakola götürmeme karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulundu. Bunun üzerine ret cevabı alan şüpheli şahıs, kadına silah zoruyla cinsel saldırıda bulunarak darp etti.

Olayın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli Şevket K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli, ifadesinde M.T. ile para karşılığında ilişkiye girdiğini öne sürerek, “Ben hiçbir şekilde zorla müşteki ile birlikte olmadım. Ona polis kimliği göstermedim, silah kullanmadım. Müştekinin neden bu şekilde suçlamalarda bulunduğunu bilmiyorum, neden bu şekilde iftira ve beyanlarda bulunduğunu anlamış değilim” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.