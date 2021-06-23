Denizli, Aydın, Manisa ve İzmir'deki fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Denizli'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle kent genelinde yangın, çatı, levha uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylar yaşandı. Denizli dışında Manisa, İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde ve Aydın'da da etkili olan fırtına benzer durumların yaşanmasına neden oldu.

Denizli'de akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında ağaç yola ve araçların üzerine devrildi. Bir işyerine ait olan devasa büyüklükteki totem alışveriş merkezine ait otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Çoğu araç totemin devrilmesi sonucu hasar gördü.

İHA'nın haberine göre bir evin çatısı yan tarafta bulunan bir iş yeri levhasının üzerine düştü. Rüzgar nedeniyle elektrik telleri kopması sonucu ev ve iş yerlerinde yangın çıkarken kent, elektriklerin kesilmesiyle karanlığa büründü.

Bir işyeri şiddetli rüzgar nedeniyle kepenklerini kapatarak rüzgarın etkisini yitirmesini bekledi. Kepenklerin kapanmasının ardından elektriklerin gitmesiyle işyeri içerisinde bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirilen 2 vatandaş mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Ayrıca sokak üzerindeki ağaç ortadan kırılarak yola devrildi.

© İHA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur bağ direklerini yan yatırırken ağaçları devirdi.

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Köşk ilçesinde de hasara neden oldu. Ayla Vural Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu.