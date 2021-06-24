Kayıt
01:45 24 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fahrettin Altun

    İletişim Başkanı Altun, İHA muhabiri Uslu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu: 'Çok kızdım, öfkelendim, canım sıkıldı'

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 68
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044161655_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_80184ae061900313fc94dfc5ebb91703.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106241044805650-iletisim-baskani-altun-iha-muhabiri-usluya-gecmis-olsun-dileginde-bulundu-cok-kizdim-ofkelendim/

    İletişim Başkanı Altun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilen muhabir Mustafa Uslu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun "Çok kızdım, öfkelendim, canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilen muhabir Mustafa Uslu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun "Çok kızdım, öfkelendim, canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

    Altun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu'yu aradı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Uslu'nun görevi başında böyle menfur bir saldırıya uğramasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

    "Çok kızdım, öfkelendim, canım sıkıldı. Bu gerçekten kabul edilemez. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursunuz. Cenabı Allah'tan bunu niyaz ediyorum. Bu, barbarlık ve kan donduran, insanlık dışı bir saldırı. Siz orada mesleğinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir kişinin yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğünü, vatandaşın haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Burada resmen suçlarını bastırmak için kötülük yapmış durumdalar. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız."

    Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Mustafa Uslu'ya selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Habercilik görevini yerine getiren Uslu'ya karşı böyle bir barbarlığın ve saldırganlığın kabul edilemez olduğunun altını çizen Altun, "Hem şahsım hem de kurumumuz adına her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Saldırganların da hukuk önünde hesap vermesi için olayın takipçisi olacağız. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Gerçekten çok büyük bir soğukkanlılıkla bu vahşete karşı durmuşsunuz. Sizi onun için de tebrik ediyorum. Çok geçmiş olsun. Rabb'imden şifa diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    "Siz görevinizi yapıyorsunuz. Orada bir basın mensubunun böyle bir saldırıya uğraması benim hem yürüttüğüm görev adına da hem de insan olarak tepki göstermem gereken bir şey. Bu siyaset üstü bir şey, ideoloji üstü bir şey" vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:

    "Ne yazık ki bu barbarlığı yapanları da tanıyoruz. Bu çok adice bir saldırı. Hukuk önünde bu faillerin hesap vermesi için biz süreci yakında takip edeceğiz. Bunlar size çok farklı şekillerde sağdan soldan yaklaşmaya çalışacaklardır. Siz gözünüzü budaktan sakınmayın. Hiçbir şekilde tedirginliğiniz, korkunuz olmasın. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada devlet var, nizam var. Bu barbarlığı yapanlar hesap verecekler. Hiç endişeniz olmasın."

    Mustafa Uslu da kendisine sürecin başından bu yana destek olduğu için Altun'a teşekkür etti.

    Etiketler:
    İYİ Parti, geçmiş olsun, Mustafa Uslu, Fahrettin Altun
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada birincilik kazananlardan Myanmarlı fotoğrafçı Zay Yar Lin'in 'Kabile Kimliği' fotoğrafında, Etiyopya'da yaşayan Suri kabilesinden bir oğlan görüntülendi
    2021'in en iyi portre fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet