İzmir'in Torbalı ilçesinde durdurulan bir araçta 732 tarihi eser bulundu

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine plakası açıklanmayan hafif ticari bir araç durduruldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 sikke ile 11 küpe, kolye ve ok ucu olmak üzere 732 tarihi eser ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.