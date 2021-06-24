Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul kendi kaynağını kendisi yaratacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un kendi bütçesini kendisinin yaratacağını belirterek, "Sonuçta bir ihale olacak. Belirlenen sürede bitirdikten sonra sonuçta yatırım yapacak size. Bir kaynak olarak size teslim ettikten sonra bunun geri dönüşü olacak" dedi.