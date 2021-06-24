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    Adil Karaismailoğlu

    Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul kendi kaynağını kendisi yaratacak

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106241044805829-bakan-karaismailoglu-kanal-istanbul-kendi-kaynagini-kendisi-yaratacak/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un kendi bütçesini kendisinin yaratacağını belirterek, "Sonuçta bir ihale olacak. Belirlenen sürede bitirdikten sonra sonuçta yatırım yapacak size. Bir kaynak olarak size teslim ettikten sonra bunun geri dönüşü olacak" dedi.

    Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

    • Şu anda 12 milyar ton ticaret hacmi var. Önümüzdeki 10 yılda 25 milyar tona çıkacak. Şu anda İstanbul Boğazı'ndan 43 bin gemi geçiyor. Gemi sayısı düştü, yük miktarı yüzde 25 arttı. Gemi boyutları büyüdü. Bundan sonra gemi sayıları artmaya başlayacak. Bu hareketin devam etmesi gerekiyor.

    'Boğazda yüzme yarışlarına bile izin veremiyoruz'

    • Daha büyük gemilerin Karadeniz'e yanaşacağı liman yok. Önümüzdeki yıllarda 78 bin gemiye çıkacak. Bu gemilerin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Geçen hafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altındaki balıkçıya geminin çarpması sonucu 2 balıkçı vatandaşımız rahmetli oldu. Gemi trafiğinden dolayı yüzme yarışmalarına bile izin veremiyoruz. Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi geçiş için süre bekliyor.
    • Gemi sayıları 70 binlere çıktığında günlerce Marmara'da bekleyen gemiler olacak. Onların vereceği kirlilik ayrı bir konu. Burada gemilerin bekleme maliyetleri var. Ortalama bir geminin bekleme maliyeti 100 bin dolar. Bu 34 saatin beklemenin karşılığı. O yüzden Kanal İstanbul'u tercih edeceklerdir. Alternatif bir su yolu olacaktır bu kanal.
    • Bu işin uzun sürmesi tamamen finans tarafının genel bütçeye yük getirmemesi. Bunun bütçesinin kendi eko sistemi içerisinde çözülmesi için yoğun çabamız var. Burası kendi kendine eko sistemini üretmiş bir proje olacak.
    • Burada bir kanal yapıyorsunuz. Gemi geçişleri ücretli olacak. Oradan geçişler ücretli olacak. Buradan gelir getirici limanlar olacak. Kanal kendi kaynağını kendisi yaratacak. Sonuçta bir ihale olacak. Bu işi yapmaya istekli, kabiliyetli olan firmalar size teklif verecekler. Kamu için en uygun teklif seçilecek. Belirlenen sürede bitirdikten sonra sonuçta yatırım yapacak size. Bir kaynak olarak size teslim ettikten sonra bunun geri dönüşü olacak.

    'Bu ülke bu projeden para kazanacak'

    • Bunların niyetleri herhalde Kuzey Kore'yi örnek alıyor. O yüzden bunların yenilir yutulur kelimeler değil. Bu yatırım ülke için yatırımdır. Ülke sonuçta buradan para kazanacak. Belki bu yıl derdini, sıkıntısını çekeceksiniz ama sonuçta ülke buradan para kazanacak.
    • Fabrikalar kuruyoruz. İlçelere kadar her bölgede organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Kanal İstanbul bütçesi burada üretilecek zaten. Deprem konusunda burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın imar planlarında riskli binaların dönüştürülmesi gereken yerler ayrılmıştır.

    'Önümüzdeki hafta bilim adamları çıkıp konuşacak'

    • Bu projede verdiğiniz garanti yatırım olarak dönüyor zaten. Sonuçta bu yatırım bu ülkeye yatırmıştır. Siz ona o garantiyi niye veriyorsunuz? Size yurt dışı finansman getiriyor. Yabancı kendi finansıyla yatırımını yapıyor, o yatırım bu ülkenin kaynağı oluyor.
    • Bilim adamları işi siyasete çevirince ipin ucu kaçıyor. Biz çevre etki raporlarını hazırlarken uzman hocalarla birlikte çalışıldı. Yapılan simülasyon, model, araştırmalar var. Hepsine tek tek hocaların verdiği cevaplar var. Biz hocalarımızla sürekli istişare halindeyiz. Hocalarımız birkaç programa çıktı. Ama karşı tarafta öyle mobbing var ki, programa çıkmaktan bazıları imtina ediyorlar. Ama bundan sonra programlara çıkmaya karar verdiler.

    'Karadeniz'den Kanal İstanbul'a temiz su gelecek'

    • Maalesef onlar 10 yıl önceki dünyada veya Türkiye'de kaldılar. Kirlilik son derece azaldı. Tuna Nehri'nden eskisinden çok daha az kirlilik geliyor. Kanal İstanbul'a gelinceye kadar bir mesafe var. Zaten Karadeniz kendisi arıtıyor. Kanal İstanbul'a Karadeniz'den temiz su gelecek. Boğazdan gelen Karadeniz suyunu Haliç'e transfer ediyoruz. O zaman Haliç'i kirletiyorsa orayı da kapatalım.
    • Hocalarımızın araştırmalarının sonucu müsilaj Marmara su sıcaklığının yükselmesi, kirlilik ve hareketsizlikten oluyor. Karadeniz 25 metre üstünden Kanal'a akacağı için temizleyecektir. Karadeniz'den 18 derecede su gelecektir. O gelen ilave suyun hareketliliği ile birlikte müsilajın oluşmamasına etkisi olacaktır.
    'Marmara önümüzdeki günlerde temizlenecek'
    • 1994 seçimleri yapıldığında Haliç'in halini hatırlasın herkes. 'Burayı toprakla doldurun, burası iflah olmaz' deniyordu. Ne oldu sonra? Oradaki çamur transfer edildi, Boğaz'dan Marmara'dan sular bağlandı. Şu anda Haliç'te balık tutuluyor. Bunu yapan yine AK Parti'ydi. Nasıl birinci boğaz köprüsü yetmedi ardından Yavuz Sultan Selim, Avrasya yapıldı. Bunlar raporlarla, planlarla yapıldı.
    • İBB biyolojik arıtma tesisini iptal etti, uygulama hataları yaptı. Özel şirketlerin arıtmalarının denetlenmesi lazım. Şu anda seferberlik var. Önümüzdeki günlerde temizlenecek inşallah.
    'Kanalın olduğu bölgede verimli tarım arazisi yok'
    • Şu anda Kanal'ın yüzde 70'i doğal bir su yatağı. Bir toprak ve harfiyat hareketi var. Burada kaybolacak olan Sazlıdere Barajı'dır. Onun da İstanbul suyuna etkisi yüzde 2'dir. Terkos'ta deniz suyunun karışma riski var. O da güvenli bir hal alacaktır. Sadece Baklalı kesiminde tarım alanı vardır. Gerisi tamamen bataklıktır. Burada verimli tarım arazisi zaten yoktur.
    • 275 metre dip derinliği olan bir su kanalı yapıyoruz. Bilimsel araştırmalardan, raporlardan söylüyorum. Artık İstanbul'a Melen bağlandıktan sonra 200 kilometreden su getiriliyor. Sazlıdere yerine Karamandere, Hamzalı, Pirinççi barajları yapılacaktır. Şu anda DSİ planları yapılıyor.
    'Türkiye 2053, 2071'in planlarını yapıyor'
    • Panama, Suveyş kanalını yapanlar dahil olmak üzere bu projeyle ilgili. Bizim firmalarımız da ilgili. Kanal İstanbul'un genel bütçeye yük olmaması için finans çalışmalarımız devam ediyor. Yeni Türkiye bölgesinde lider olmak istiyorsa, geniş, uzun vadeli planlar yapmalı. 2053, 2071'in planlarını yapan Türkiye var artık. Muhalefetin dezenformasyonlara baksaydık Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olur muydu? 5-10 yıl sonra bu projeler ülke ekonomisine büyük katkı verecek. Gençler farklı projeleri konuşacak.
    • Dünyanın Karadeniz'de yaptıklarını takip ediyoruz. Karadeniz dünyanın büyük bir ticaret gölü haline dönüşecek. İhtiyaç olan projeler mega proje de olsa, büyük maliyet de olsa çekinmeden yapmak zorundayız. Kanal İstanbul gündeme çok önceden girmişti. İstanbul Havalimanı bunun parçası, Kuzey Marmara Otoyolu bunun parçası. Kuzey Marmara Otoyolu dünyanın en geniş, güvenlikli ve akıllı otoyolu. Bu modların birleşmesiyle taçlandıracak olan Kanal İstanbul'dur.
    'Cumartesi Sazlıdere Barajı'nın yanında temel atılacak'
    • 1 yıl hazırlık artı 5 yıl görüyoruz. Marmara'dan Küçükçekmece'den girişi var. Alternatif bir su yolu yapıyoruz. Cumartesi günü temeli atacağımız köprü Sazlıdere Barajı'nın oradaki köprüdür. Mahmutbey gişelerine alternatif olan Habipler'den Başakşehir, Ispartakule, Bahçeşehir'den TEM'e inen yoldur. Pazar günü köprü ile başlayacağımız yol alternatif olacak. Türkiye'nin en yoğun trafiği olan Mahmutbey yoğunluğunu halledecektir.
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