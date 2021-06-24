Polislere beddua edince gözaltına alındı: 'Ben size bir şey demedim, sadece Allah belanızı versin dedim'

Zonguldak'ta denetim yapan polis ekipleri, Gökhan K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Gökhan K.’nın yapılan alkol testinde 1.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gökhan K., işlemler için polis merkezine götürülürken otomobilde bulunan Bahadır D. ise aracın kendisine ait olduğunu iddia etti. Polis memurları, Bahadır D.'ye otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Otomobilin anahtarlarını vermek istemeyen Bahadır D., haber vermesiyle denetim noktasına gelen eşi tarafından da ikna edilemedi.

Gözaltına alındı

Bahadır D., geçen 18 Nisan'dapolis memuru Mustafa Dönmez'e ve görevli polis memurlarınapolis merkezine götürülmek istendi. Bahadır D., ekip aracına bindirilmeden önce, "Ben size bir şey demedim. Sadece Mustafa Dönmez’in de sizin de Allah belanızı versin dedim" dedi.

Şikayetçi olan polis memuru Aydın Yılmaz, Mustafa Dönmez ile beraber çalışırken Kovid-19’a yakalanmış ve 17 gün yoğun bakım, 6 gün servis ve yaklaşık bir hafta evindeki tedavisinin ardından görevine geri dönmüştü.