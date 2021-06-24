Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, 18 kişide Delta varyantı görüldüğünü açıkladı. Yılmaz vakaların karantina altında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bilim kurulu toplantısı neticesinde Bakanımız Delta varyantı sayısını 18 olarak açıkladı. Şu anda bu vakalar aktif olarak takip ediliyor. Delta varyantı olan vakaları yakın takibe aldık. Hem kendilerinin takip ve tedavileri hem de etraflarındaki aile bireyleri olsun tamamı karantina altındalar. Kolluk kuvvetlerimiz ve sağlık ekiplerimiz vakaları yakından takip ediyorlar. Etraflarındaki karantina sürecinde olan vatandaşlarımız için de bir sorun yok. 14 gün boyunca karantina takibine devam edeceğiz. Karantina sonunda eğer negatif ya da pozitif olurlarsa duruma göre karantina süreleri uzayacak ya da tamamlanacak."

Aşının önemine değinen Yılmaz, "Düzce’de şu ana kadar 220 binin üzerinde aşı yaptık. Salgını hayatımızdan çıkarmamız için aşılanmamız gerekiyor. Bağışıklık kazanmamız gerekiyor. Aşılarımız mutasyonlara karşı koruyuculuğunu devam ettiriyor. Yüksek düzeyde devam ettiriyor. O yüzden hep birlikte başarabilmemiz için kimlik numaralarına aşı tanımlanan vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize bekliyoruz" diye konuştu.