IŞİD'in 'tarım ve hayvancılık emiri' Bursa'da yakalandı

Bursa'da emniyet ile MİT ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak bölgelerinde tarım ve hayvancılık emiri olduğu belirtilen 'Hacı İdris' kod adlı Muvaffak Mustafa Muhammed Ali al-Kassab yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.