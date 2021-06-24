Ahmet Hakan'dan Akşener'e: Yerli aşı üzerinden propaganda yapmak Erdoğan’ın hakkı değil mi, bunun havasını atmayacak mı?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 'yerli aşı' hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği "Siyaset devşirmeye kalkma" açıklamasını eleştirdi. Hakan, "İyi ama yerli aşı üzerinden propaganda yapmak, Erdoğan’ın hakkı değil mi?" ifadesini kullandı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'yerli aşı' hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme" sözlerini köşesine taşıdı.

"İyi ama yerli aşı üzerinden propaganda yapmak, Erdoğan’ın hakkı değil mi?" diyen Hakan, "Dünyada çok az sayıda ülkenin geliştirebildiği bir aşıyı geliştirmiş Türkiye. Erdoğan, bunun havasını atmayacak mı?" diye yazdı.

Hakan, Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir başlıklı yazısında,"Meral Akşener, Erdoğan’a bu tür bir çağrıda bulunmak yerine. yerli aşı konusunda Erdoğan’dan daha fazla gurur duyduğunu gösterse. Yerli aşı sevincini, sadece Erdoğan’a bırakmamayı tercih etse. Yerli aşıyı üreten biliminsanlarımızı bağrına bassa. Yerli aşı için 'Emeği geçenlere bin teşekkür' dese." görüşünü dile getirdi.