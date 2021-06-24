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    Sezgin Baran Korkmaz: Yeni Reza Zarrab olmayacağım

    © Fotoğraf : Facebook/Sezgin Baran Korkmaz
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106241044807418-sezgin-baran-korkmaz-yeni-reza-zarrab-olmayacagim/

    Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı ve Avusturya'da gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki 'İkinci Reza Zarrab olacak' iddialarına ilişkin olarak, "Çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle şey söz konusu olması mide bulandırıcıdır” dedi

    Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı ve Avusturya'da gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki 'İkinci Reza Zarrab olacak' iddialarına ilişkin olarak konuştu. 

    İddiaları yalanlayan Korkmaz, "Çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle şey söz konusu olması mide bulandırıcıdır” dedi.

    Türkiye'de hiçbir emniyet müdürü, bürokrat ve gazeteciye 'rüşvet vermediği'ni dile getiren Korkmaz, kendisini "Ben namus ve şeref nedir bilirim. Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların tümü yalandır" sözleriyle savundu.

    Avusturya'da kendisine soru yöneltilmediğini belirten Korkmaz, ABD'deki yargılamada bütün gerçeklerin ortaya çıkacağını söyleyerek, "Suçsuz olduğum konusunda zerre şüphem yok. Kime sorarsanız sorun, biraz hukuk ve finans bilen, yoldan geçen insana bile sorsanız, bu şekilde kara para aklanamayacağını size iki dakikada anlatır. Bendeki her şey açık, kayıtlı ve ortadadır” ifadesini kullandı.

    Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Korkmaz, otelde kahve içerken yakalandığını söyledi.

    Korkmaz röportajından ilgili bölüm şöyle:

    Otelde nasıl yakalandınız?

    - Yabancı ve milyarder bir iş adamı arkadaşımın evinde kalıyordum. Otele kahve içmeye gittik. Kahve içerken yakalandım.

    Sorguda neler soruldu?

    - Hiçbir sorgu olmadı. İfadem alınmadı. Yalnızca hangi nedenle yakalandığımı söylediler.

    Türkiye'de rüşvet verdiğiniz emniyet müdürü, bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladığınız iddiası doğru mu?

    - Ben namus ve şeref nedir bilirim. Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların tümü yalandır.

    Tutukluluk ve sağlık koşullarınız nasıl?

    - Sorunum yoktur. Tutuklulukta olabilecek kadar iyiyim. İki genç yabancı arkadaşla kalıyorum. Sakin ve sessizler.

     ABD'de vergi dolandırıcılığıyla elde edilen geliri Türkiye'de aklamakla suçlanıyorsunuz. Bu suçlamaya ilişkin savunmanız nedir?

    - Asla böyle bir şey söz konusu değil. Paranın bana kredi olarak geldiği sözleşmelerle ortadadır. Para gelirken tüm denetimlerden geçti. Tüm uluslararası finans programlarında denetlenip öyle hesabıma girdi. Para bana geldiği zaman Jacop Kingston, Türkiye'de banka lisansı alacak kadar temizdi. Kendisine Utah Valisi ve Senatosu, Türkiye'de iş yapması için referans mektubu vermiştir. Amerika ve Türkiye'nin güvendiği bir adama ben nasıl güvenmeyeyim?

    İkinci Reza Zarrab olacağınız konuşuluyor.

    - Bu çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle şey söz konusu olması mide bulandırıcıdır.

    Hem ABD, hem Türkiye tarafından iadeniz isteniyor. Hangi ülkede yargılanmak istiyorsunuz?

    - Bir irade göstermem söz konusu değil. Hukuki bir süreç. Tabi ki ben ülkeme gelmek istiyorum.

    ABD tarafından aranmadığınızı söylüyordunuz. Fakat şimdi ABD'nin kararıyla yakalandınız. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?

    - Amerika'daki yargılamada bütün gerçekler ortaya çıkacak. Suçsuz olduğum konusunda zerre şüphem yoktur. Kime sorarsanız sorun, biraz hukuk ve finans bilen, yoldan geçen insana bile sorsanız, bu şekilde kara para aklanamayacağını size iki dakikada anlatır. Bendeki her şey açık, kayıtlı ve ortadadır.

    Etiketler:
    Tutuklama, Avusturya, İsmail Saymaz, Sezgin Baran Korkmaz
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