Kanal İstanbul inşaatı havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak.
- Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak.© DHA
- Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma töreni için geri sayım devam ediyor.© DHA
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© DHA
Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak.
İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törene 2 gün kala ise hazırlıklar devam ediyor. Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.
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