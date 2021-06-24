Kanal İstanbul inşaatı havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli 26 Haziran'da atılacak.

Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak. © DHA

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma töreni için geri sayım devam ediyor. © DHA 1 / 2 © DHA Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak.



İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törene 2 gün kala ise hazırlıklar devam ediyor. Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.