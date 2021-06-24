Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan medya kuruluşlarına çağrı: Algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Hodri Meydan' meydan diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu medya kuruluşlarına yönelik, "Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

'Hodri Meydan' diyen Göksu, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu medya kuruluşlarıyla ilgili "Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz." dedi.

Esenler Belediyesi hakkında 'algı yapıldığı'nı iddia eden Göksu, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB'nin başarısızlıklarını örtmek için Esenler Belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz" ifadesini kullandı.

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