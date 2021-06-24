Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan '25.6 milyon liralık satış yapıldı iddiası'na yanıt: Hizmet aboneliği bedeliydi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşi Oktay Selçuk'un bakanlığa '25.6 milyon liralık satış yaptığı iddiası'yla ilgili, "Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kardeşi Oktay Selçuk'un yönetiminde olduğu şirketin devlet okulları ve özel okullara 25.6 milyon liralık satış yaptığı iddiası ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk kardeşinin yönetiminde bulunduğu şirketin okullara satış yaptığını gösteren belgelerle ilgili "2013'den beri süregelen hizmet aboneliği bedeli" dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "meslek hayatı boyunca sadece akademisyen olarak değil fikir adamı olarak da bir çok sorumluluk aldığını" belirten Selçuk, Milli Eğitim Bakanı olduğunda tek bir şirkette bulunan yüzde 25 hissesinden feragat ettiğini söyledi.

Selçuk, kardeşinin şirketinin 'devlet okullarına ve özel okullara 25 milyon liralık satış yaptığı şeklindeki iddiayı' üzülerek okuduğunu belirterek, "Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir."

Milli Eğitim bakanı iddianın 'araştırılmadan, incelemeden' ve 'algı oluşturma amacıyla' yapıldığını söyleyerek hukuki süreç başlatacağını belirtti.

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