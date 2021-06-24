Bakan Varank'tan HGK-82 açıklaması: İlk teslimat tamam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı HGK-82 açıklamasında “İnşallah 2022 Ağustos ayına kadar tamamı teslim edilmiş olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada “Malumunuz, bundan önce ilk kez TÜBİTAK-SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82’lerin teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82’ler ise; ASFAT–TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit projesi kapsamında üretimi tamamlanan ilk parti. İnşallah 2022 Ağustos ayına kadar tamamı teslim edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

HGK-82 nedir?

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82, mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.

Hassas Güdüm Kiti sayesinde akıllı hale getirilen güdümsüz mühimmatlar, meskun mahal operasyonlarında dahi hassas güdüm yetenekleri sayesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca yine bu sayede, önemli derecede menzil artırımı da gerçekleştirilmiştir.