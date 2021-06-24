İBB Başkanı İmamoğlu: 26 Haziran'da temeli atılacak köprünün Kanal İstanbul'la ilgisi bulunmuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Haziran'da temeli atılacak köprünün Kanal İstanbul'la ilgisini bulunmadığını belirterek, "Burada bir köprünün yapılacak olmasının kanal projesi ile ilgisi bulunmaktadır. Yol projesiyle ilgili bulunmaktadır. İşte ilizyon budur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Haziran'daki temel atma töreni öncesi Kanal İstanbul'un güzergahındaki Sazlıdere Barajı'nda basın toplantısı yaptı.

İmamoğlu, "Bu bölge betonlaşmış, nüfus artışı hızlanmış, şehirleşme baskısını yoğun hisseden İstanbul'umuz için bir su deposu, tarım arazisi ve aynı zamanda bir nefes alma alanıdır. İstanbul sadece Türkiye'nin takip ettiği bir bölge değildir ya da İstanbul sadece Türkiye'nin takip ettiği bir metropol değil. Dünyanın da büyük ilgisi İstanbul üzerine" dedi.

'İşte ilizyon budur'

"Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni Kanal İstanbul'un temel atma töreni değildir" diyen İmamoğlu, şu fadeleri kullandı:

"Sazlıdere'yi köprüyle geçecek çok önceden planlanmış Hastak Kavşağı- Nakkaş Kavşağı arası yol yapım temelidir. Burada bir köprünün yapılacak olmasının kanal projesi ile ilgisi bulunmaktadır. Yol projesiyle ilgili bulunmaktadır. İşte ilizyon budur."

'Bu israf projesi bir devlet projesi de değildir, olamaz'

İmamoğlu, Twitter üzerinden de şu açıklamayı yaptı:

"Cumartesi günü temeli atılacak olan köprü daha önceden planlanmış otoyol projesinin parçasıdır, Kanal İstanbul'un temeli değildir. Kimse kimseyi aldatmasın, kimse de kanmasın. Marmara'ya ve İstanbul'a ciddi zarar verecek bu israf projesi bir devlet projesi de değildir, olamaz."

Cumartesi günü temeli atılacak olan köprü daha önceden planlanmış otoyol projesinin parçasıdır, Kanal İstanbul'un temeli değildir. Kimse kimseyi aldatmasın, kimse de kanmasın. Marmara'ya ve İstanbul'a ciddi zarar verecek bu israf projesi bir devlet projesi de değildir, olamaz. pic.twitter.com/NQe2pI3H3F — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 24, 2021

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini atacaklarını açıklamıştı.