Hrant Dink cinayeti davasında 12 sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan Gülen ve 11 sanığın 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılandığı davada, 12 sanık hakkında 15 gün içerisinde mahkemeye gelmezlerse kaçak sayılmalarına ve mallarına el konmasına karar verildi.

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