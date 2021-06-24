DİSK-AR: Türkiye’de iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı son bir yılda yüzde 84.4 arttı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, Eurostat tarafından yayımlanan raporu analiz etti. Buna göre, Türkiye’de iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı son bir yılda yüzde 84.4 artarak 2020 yılında 4 milyon 219 bin kişiye ulaştı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Avrupa Birliği istatistik ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan raporu analiz etti. Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 15-64 yaş aralığındaki işgücüne dahil olmayan nüfus tüm dünyada arttı.

Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında 15-64 yaş aralığındaki işgücüne dahil olmayan nüfusun en fazla olduğu ülke olarak belirlendi.

Rapora göre son yıllarda artış eğiliminde olan ümitsizleri de içinde bulunduran iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısında yükseliş söz konusu.

Türkiye'de iş aramayıp, çalışmaya hazır olanların (ümitsiz ve diğer) sayısı son bir yılda yüzde 84.4 artarak 2020 yılında 4 milyon 219 bin kişiye ulaştı.

Rapordaki verilere göre AB ortalamasında 15-64 yaş işgücüne dahil olmayanların oranı 2019 ve 2020 arasında 0.5 puan artarak 2020'de yüzde 27.1 oldu.

Aynı dönemlerde Türkiye'de ise bu oran 3.5 puan artarak yüzde 45.1'e yükseldi.

‘15-64 yaş arası kadınların yüzde 65'i işgücü dışında’

Söz konusu raporda 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun, cinsiyete göre dağılımına bakıldığında Türkiye’de 2020 yılında yüzde 65’lik dilimin işgücü dışında olduğu ifade edildi.

Rapora göre Türkiye, kadınların istihdam dışı kaldığı yüzde 65'lik oranla bu alanda da Avrupa'da birinci konumda.