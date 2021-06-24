Bakan Gül: 1 milyondan fazla dosya mahkemelere gitmeden çözüme kavuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemi olan uzlaştırmada çözüme kavuşturulan dosya sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon dosya, mahkemelere gitmeden, tarafların el sıkışarak anlaşmasıyla çözüme kavuştu. Alternatif çözüm yöntemlerinin etkin uygulanması hedefimizde bu veri bizim için çok kıymetli. Büyük önem verdiğimiz uzlaşma kültürünün hukuktaki yansımalarını geliştirmeye devam edeceğiz."

'Başarı oranı yüzde 83'

Gül'ün paylaşımında yer verdiği görselde de uzlaştırmaya tabi konularda çözüme kavuşturulan dosya sayısı 1 milyon 1358, uzlaşma başarı oranı da yüzde 83 olarak açıklandı.

1.000.000 dosya, mahkemelere gitmeden, tarafların el sıkışarak anlaşmasıyla çözüme kavuştu. Alternatif çözüm yöntemlerinin etkin uygulanması hedefimizde bu veri bizim için çok kıymetli. Büyük önem verdiğimiz uzlaşma kültürünün hukuktaki yansımalarını geliştirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/FEUcB8QQ8j — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 24, 2021

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Daha kısa sürede çözüme kavuşuyor

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Bakanlıkça, yargı reformu kapsamında daha etkin hale getirilen mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılmasını amaçlayan uzlaştırma yönteminin ülke genelinde başarı ile uygulandığı belirtildi.

Buna göre, ceza muhakemesi alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve daha kısa sürede çözüme kavuşuyor.