TBMM'de 'Delta varyantı' şüphesi: İki danışman karantinada

Koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sıçramış olabileceği bildirildi. MHP ve CHP’de milletvekili danışmanlığı yapan iki kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Birgün'ün ANKA'dan aktardığı habere göre, koronavirüs tehdidine karşı Mayıs ayında ikinci doz aşılarını olan iki danışmanın, buna rağmen rahatsızlanarak başvurdukları Meclis Hastanesi’nde yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

Danışmanları arayan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan test sonucunda yeni mutasyon Delta şüphesi olduğunu belirterek, evlerinden 14 gün boyunca çıkmamalarını istedi.