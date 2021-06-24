Kayıt
14:27 24 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Polis, denetim, trafik polisi, İzmir

    CHP'nin ‘polis intiharları araştırılsın’ önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

    © İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044460180_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_0a58abb0a0ffc6353c83712476a3adb9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106241044809664-chpnin-polis-intiharlari-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhpnin-oylariyla-reddedildi/

    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polis intiharlarına dair, araştırılma komisyonu kurulması için Meclis’e önerge verdi. Araştırma önergesi AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    Polis intiharlarını sık sık gündeme taşıyan ve son 6 ay içinde 34 polis memurunun intihar ettiğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Polis sahipsiz” ifadelerini kullandı. 

    Sözcü’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre, Bakan "Biz bu intiharların sebeplerini biliyoruz, İçişleri Bakanlığı da biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Polisler feryat ediyor, intihar notları bırakıyor, ‘sosyal hayatımız yok,' ‘ağır baskı altındayız amirlerimiz bize zulmediyor' diyor, seslerini duyuramıyor" diyerek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

    ‘Dünyanın her yerinde polisin sendikası var, polis kurumsal olarak sahipsiz’

    "Polis kurumsal olarak sahipsiz, polisin haklarını koruyacak sendikası yok. Dünyanın her ülkesinde polis sendikası var" diye konuşan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslendi.

    Vekil Bakan, Soylu'nun "Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın" sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: 

    "Eyy Süleyman Soylu bu çocuklar maaş için mi şehit oluyor? Bu çocuklar maaş için mi bir emirle ölüme gidiyor? Sana soruyorum Süleyman Soylu; her meslek grubunun insanca yaşamaya hakkı var, dinlenmeye, ailesine zaman ayırmaya hakkı var da polisin mi yok? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 24.maddesi İtalyan polisi için geçerli de Türk polisi için geçerli değil mi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kölelik ve zorla çalıştırılma yasağı Alman polisi için geçerli de Türk polisi için geçerli değil mi?"

    ‘Komisyon kurulmasına izin vermezseniz, intiharlarda vebaliniz olur’

    CHP'li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

    "Giresun'da intihar eden 24 yaşındaki polis memuru Semanur şu notu bıraktı; ‘Ben mesleğime aşıktım, küçük düşürdüler. Tükendim. Ruhumu erittiler Allah'ım sen yardım et sadece sana sığındım rabbim.' AK Partili ve MHP'li arkadaşlarım size sesleniyorum; polis intiharları için bu araştırma komisyonu kuralım. Şu her konuda bizi kıskanan Avrupa bir de polis haklarıyla ilgili bizi kıskansın. Eğer bu komisyonun kurulmasına burada oy vermezseniz bundan sonraki polis intiharlarının her birinde vebaliniz olur. Bu işin vebali büyük."

    ‘Gündeme çok getirilmesi toplumda özentiye yol açar’

    Önerge üzerine aleyhte söz aldığını belirterek konuşan AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilere göre yılda 1 milyon kişinin hayatına son verdiğini belirterek, "Elbette bu ortamda tüm meslek gruplarından intiharlar görülebilir. Her gelişim döneminde görülebilen bir irrasyonel bir davranıştır. Bu konuların gündeme çok getirilmesi toplumda özentiye yol açmaktadır" dedi.

    Araştırma önergesi AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    İlgili konular:

    Bartın'da komiser, görevi başında intihar etti
    İntihardan vazgeçirmeye çalıştığı kişi tarafından öldürüldü
    Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer: İntiharların sebebi mobbing ve yılgınlık
    Etiketler:
    MHP, CHP, AK Parti, araştırma komisyonu, Murat Bakan, intiharr, Polis, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada birincilik kazananlardan Myanmarlı fotoğrafçı Zay Yar Lin'in 'Kabile Kimliği' fotoğrafında, Etiyopya'da yaşayan Suri kabilesinden bir oğlan görüntülendi
    2021'in en iyi portre fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar hastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet