CHP'nin ‘polis intiharları araştırılsın’ önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

Polis intiharlarını sık sık gündeme taşıyan ve son 6 ay içinde 34 polis memurunun intihar ettiğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Polis sahipsiz” ifadelerini kullandı.

Sözcü’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre, Bakan "Biz bu intiharların sebeplerini biliyoruz, İçişleri Bakanlığı da biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Polisler feryat ediyor, intihar notları bırakıyor, ‘sosyal hayatımız yok,' ‘ağır baskı altındayız amirlerimiz bize zulmediyor' diyor, seslerini duyuramıyor" diyerek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

‘Dünyanın her yerinde polisin sendikası var, polis kurumsal olarak sahipsiz’

"Polis kurumsal olarak sahipsiz, polisin haklarını koruyacak sendikası yok. Dünyanın her ülkesinde polis sendikası var" diye konuşan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslendi.

Vekil Bakan, Soylu'nun "Hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın" sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Eyy Süleyman Soylu bu çocuklar maaş için mi şehit oluyor? Bu çocuklar maaş için mi bir emirle ölüme gidiyor? Sana soruyorum Süleyman Soylu; her meslek grubunun insanca yaşamaya hakkı var, dinlenmeye, ailesine zaman ayırmaya hakkı var da polisin mi yok? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 24.maddesi İtalyan polisi için geçerli de Türk polisi için geçerli değil mi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kölelik ve zorla çalıştırılma yasağı Alman polisi için geçerli de Türk polisi için geçerli değil mi?"

‘Komisyon kurulmasına izin vermezseniz, intiharlarda vebaliniz olur’

CHP'li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Giresun'da intihar eden 24 yaşındaki polis memuru Semanur şu notu bıraktı; ‘Ben mesleğime aşıktım, küçük düşürdüler. Tükendim. Ruhumu erittiler Allah'ım sen yardım et sadece sana sığındım rabbim.' AK Partili ve MHP'li arkadaşlarım size sesleniyorum; polis intiharları için bu araştırma komisyonu kuralım. Şu her konuda bizi kıskanan Avrupa bir de polis haklarıyla ilgili bizi kıskansın. Eğer bu komisyonun kurulmasına burada oy vermezseniz bundan sonraki polis intiharlarının her birinde vebaliniz olur. Bu işin vebali büyük."

‘Gündeme çok getirilmesi toplumda özentiye yol açar’

Önerge üzerine aleyhte söz aldığını belirterek konuşan AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilere göre yılda 1 milyon kişinin hayatına son verdiğini belirterek, "Elbette bu ortamda tüm meslek gruplarından intiharlar görülebilir. Her gelişim döneminde görülebilen bir irrasyonel bir davranıştır. Bu konuların gündeme çok getirilmesi toplumda özentiye yol açmaktadır" dedi.

Araştırma önergesi AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.