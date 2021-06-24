Uğur Dündar'dan 'iddianame' açıklaması

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu ve Uğur Dündar canlı yayındayken haklarında tweet atan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e yanıt geldi.
Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Artı 1 televizyonunun söz konusu iddianamelerde yer almadığını söyledi.
Ekim Alptekin'i tanımadığını ifade eden Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum; Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde ve Borajet davasında Artı 1 Televizyonu yer almıyor! Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez. Ekim Alptekin'i tanımam.Hiç konuşmadım. Artı 1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım."
Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum:— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 24, 2021
SBK iddianamesinde ve Borajet davasında +1 Televizyonu yer almıyor!
Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez.
Ekim Alptekin'i tanımam.Hiç konuşmadım.
+1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım.
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