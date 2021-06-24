Uğur Dündar'dan 'iddianame' açıklaması

Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum:

SBK iddianamesinde ve Borajet davasında +1 Televizyonu yer almıyor!

Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez.

Ekim Alptekin'i tanımam.Hiç konuşmadım.

+1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım.