İstanbul Havalimanı'nda midelerinde 3 kilogram eroin bulunan turistler yakalandı

İstanbul'da 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonda da 41 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen uyuşturucular da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da 6 ilçede ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda adreslere yapılan aramalarda 41 kilogram 388 gram eroin, 7 kilogram 354 gram esrar, 1 kilogram 653 gram toz kokain, 370 gram metamfetamin, 330 gram taş kokain, 9 bin 375 adet ecstasy tablet, 7 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 9 kilogram 500 gram kokain katkı maddesi, amonyak, çok sayıda kilitli poşet, vakum makinası, 2 pres makinası, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 26 bin 900 lira ve 100 dolar nakit para ele geçirildi.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda İran'dan gelen 3 turist şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramalarda şüphelilerin midesinde toplam 3 kilo ağırlığında 320 kapsül eroin maddesi tespit edildi. Gözaltına alınan 3 İran uyruklu şüphelinin midesinde bulunan 320 adet kapsül eroin maddesi çıkartılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.