Ermenistan Türk mallarına yönelik yasağı uzattı

Ermenistan hükümeti, Türkiye’den mal sevkiyatına ilişkin 1 Ocak’ta getirilen altı aylık yasağı altı ay daha uzattı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vaan Kerobyan, “Yasağın altı ay daha uzatılması sadece Türkiye’ye yönelik bir ekonomik yaptırım değil, aynı zamanda Ermeni kaynaklarından Türkiye’nin bütçesinin finansal bakımdan desteklenmesinin engellenmesi olarak görülüyor. Bu güvenlik açısından önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Kerobyan’a göre, Türkiye’den ithalat altı ayda yüzde 70 azaldı.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’ndan daha önce gelen açıklamada Türk mallarının ithalatının yasaklanması ile Ermenistan topraklarına birçok tehdit unsurunun girmesinin engellendiği belirtilmişti.

Türkiye 2019 yılında Ermenistan’da 268.1 milyon dolar değerinde mal sevkiyatı yapmıştı.