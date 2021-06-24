MSB, Kore Türk Tugayı’na ait tarihi fotoğrafları paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayı'na ait tarihi fotoğraflara yer verildi.
1950-1953 yılları arasında Kore’de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihî fotoğraflar… Şehitlerimizi ve vefat eden Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/pTCTTjifuw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2021
Paylaşımda, "Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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