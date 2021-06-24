Fatih Altaylı: Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilmez

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın 'Türkiye'ye iade edilmeyeceği' görüşünü savundu. Altaylı, "Kendisini isteyen ve Avusturya'da gözaltına alınmasını sağlayan ABD olduğu için ABD'ye iade edilir. Türkiye'nin tutuklamadan sonra 'Bana verin' demesini kimse ciddiye almaz" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin kara para aklama suçundan aradığı, Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edileceği görüşünü dile getirdi.

"Türkiye eğer ciddi olsa benim 'Beni Avusturya numarasından aradı' diye yazdığım gün Avusturya'dan talepte bulunurdu" diyen Altaylı, "Korkmaz Türkiye'ye iade edilmez. Kendisini isteyen ve Avusturya'da gözaltına alınmasını sağlayan ABD olduğu için ABD'ye iade edilir" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın 'Standardınız var mı?' başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Okurların son günlerdeki sorusu şu: Sezgin Baran Korkmaz'a ne olur?

Sezgin Baran Korkmaz'a ne olacağını bilemem ama sistemi bilirim.

Korkmaz Türkiye'ye iade edilmez.

Kendisini isteyen ve Avusturya'da gözaltına alınmasını sağlayan ABD olduğu için ABD'ye iade edilir.

Türkiye'nin tutuklamadan sonra "Bana verin" demesini kimse ciddiye almaz.

Türkiye eğer ciddi olsa benim "Beni Avusturya numarasından aradı" diye yazdığım gün Avusturya'dan talepte bulunurdu.

Sonra ne olur!

Bu gibi suçlarda ABD yargısının işleyişi şöyle oluyor.

Öncelikle hiçbir uzlaşma aranmaz.

Sanığa önce isnat edilen suçlara bağlı olarak alabileceği en yüksek ceza miktarı gösterilir.

Daha sonra vereceği bilgilere bağlı olarak bu cezadan ne kadar indirim alabileceği masaya koyulur. Verilecek bilgiler ne kadar önemli ise, suç sisteminin tepesine ne kadar yaklaştıracaksa ona oranlı bir indirim gelir.

ABD Korkmaz ile pazarlık ederek önce kendi ülkesinde işlenen suçları ortaya çıkarmaya çalışır.

Sonra bunun uluslararası boyutunu sorar.

Bunun ABD'ye ne kadar zarar verdiğine, bu zarara neden olanların kimler olduğuna ve bu sistemin başka suçlular için de çalıştırılıp çalıştırılmadığına ve gelecekte etkili olup olmadığına bakar.

Sistemin ABD'ye verdiği zararı ortaya çıkardıktan sonra bunun ABD aleyhine uzun süreli kullanılıp kullanılmayacağını ve ardından da sistemin ABD lehine işletilip işletilemeyeceğini inceler.

Bu işin yapıldığı ülkelere karşı elinde kozlar oluşturur.

Tüm bunlardan kazançlı çıkacak olan ABD'li hukuk firmaları ve ABD Hazinesi olacaktır.

Zararlı çıkacak olan ise kara para cenneti olduğu iddiasına maruz kalacak ülkeler.