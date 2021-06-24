Kayıt
17:06 24 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın

    Sağlık Bakanı Yardımcısı Aydın'dan 20. kez ihale alan şirket açıklaması

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 43
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044811193_0:-1:2001:1125_1200x675_80_0_0_20fde36845cda74958d00b330969f5c8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106241044811258-saglik-bakani-yardimcisi-aydindan-ikinci-pekcan-vakasi-aciklamasi/

    Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın, 'İkinci Pekcan Vakası' haberlerine ilişkin, "Konu edilen şirketin 20 yıl önce kuruluşu sırasında kurucuları arasında eşimin yer alması ve oğlumun bu şirkette bir süre görev alarak ayrılmış olması dışında, haberin doğrudan şahsımla ya da dolaylı olarak ailemle ilgili hiçbir doğru yanı yoktur" açıklamasını yaptı.

    Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, eşi tarafından kurulan ve bakanlığın e-nabız işlemlerini yapan firmanın 20. ihalesini bakanlıktan alması hakkında açıklama yaptı.

    CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in iddiaları ile gündeme gelen konu hakkında Aydın, şirketin kuruluşu sırasında kurucuları arasında eşinin yer aldığını ve oğlunun bu şirkette çalıştığını kabul etti. 

    Twitter üzerinden "'İkinci Pekcan Vakası' başlıklı haberle ilgili zaruri açıklama" başlığıyla açıklama yapan Aydın, şunları söyledi:

    • 19 Haziran tarihinde bazı basın yayın organlarında daha önce de yalanlanmış birçok iddianın sahibi olan bir milletvekilinin beyanlarına dayalı olarak hakkımda çıkan haber temelde sadece şahsımı değil temsil ettiğim bakanlığı da hedef alan tamamen düzmece, iftira ve karalamadan ibarettir. Basın etiği ile bağdaşır yanı bulunmayan bu yazının doğruluğu hiç araştırılmadan bazı gazetelerce alıntılanması da ayrıca üzüntü kaynağıdır.

    'Şirket ne beni ne ailemin olmuştur'

    • Konu edilen şirketin 20 yıl önce kuruluşu sırasında kurucuları arasında eşimin yer alması ve oğlumun bu şirkette bir süre görev alarak ayrılmış olması dışında, haberin doğrudan şahsımla ya da dolaylı olarak ailemle ilgili hiçbir doğru yanı yoktur. Mezkur şirketin aileme ait olduğu ve hülle yoluyla devredildiği iddiası tamamen yalan ve iftiradan ibarettir.  Bahse konu şirket hiç bir zaman ne benim ne de ailemin olmuştur.

    • 2014-2020 yılları arasında yapılan ihalelere işaret edip ‘Müsteşar yardımcısı olduğum dönemde bakanlıkla iş yaptığım' iddiasının gerçekle bağdaşması mümkün değildir. Zira herhangi bir şirketin ortağı olmadığım gibi bu tarihlerde müsteşar yardımcısı görevinde de değildim.
    • Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden şahsımla ilgili benzer iftiralarda bulunarak cevabını alan, buna rağmen karalama kampanyasına basını da ortak eden sayın vekilin tutumunu talihsizlik olarak görüyor ve kınıyorum.
    • Yüce meclisimizin kürsüsünü yalan ve iftiraları ile meşgul etmekle kalmamış kişilik haklarıma da saldırmıştır. Yürüttüğüm görevleri başarıyla icra etmek için her türlü fedakarlığa katlanırken şahsımın kirli siyasetin malzemesi yapılmasına fırsat vermeyecek ve yasalar çerçevesinde haklarımın takipçisi olacağım."

    Ne olmuştu?

    Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın eşi tarafından kurulan ve bakanlığın e-nabız işlemlerini yapan firmanın, 20. ihalesini de bakanlıktan aldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiayı CHP Ankara Milletvekili Murat Emir getirmiş, "Bu ve bunun gibi birçok verilen ihalenin hepsi yağlı ballı ve Ticaret eski Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kendi bakanlığına dezenfektan satmasından hiçbir farkı yok. Sağlık Bakan Yardımcısı derhal istifa etmeli" ifadeleriyle eleştirmişti.

    Soz konusu iddia bazı basın organlarında "İkinci Pekcan vakası" başlığıyla yer almıştı.

    Etiketler:
    ihale, Şirket, Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı, Murat Emir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmada birincilik kazananlardan Myanmarlı fotoğrafçı Zay Yar Lin'in 'Kabile Kimliği' fotoğrafında, Etiyopya'da yaşayan Suri kabilesinden bir oğlan görüntülendi
    2021'in en iyi portre fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar hastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet