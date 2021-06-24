Validebağ Korusu Projesi için yürütmeyi durdurma kararı verildi

Validebağ Korusu'nun doğal yapısının korunması, yapılaşmaya zemin hazırlanmaması için eylemler sürerken, İstanbul 6. Bölge İdare Mahkemesi'nden bölge sakinlerini sevindirecek karar çıktı.

Mahkeme, dava konusu işlemlerin birinci derece doğal sit alanı ilan edilen yere ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre kararda, "Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işleminin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

'Korudaki tüm işlemler duracak'

Avukat Onur Cingil, bu karar ile korudaki tüm işlemlerin duracağını belirterek şunları söyledi:

"Validebağ Korusu'nun koru vasfını ortadan kaldıracak plan, buna bağlı olarak ihale yapılmıştı. Daha önce de Koruma Kurulu Kararı vardı. Bu üç hususla ilgili üç ayrı davamız var. Bu davalardan plan ile ilgili olan yani buranın Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı dedikleri, bizim de korumama planı dediğimiz, burada otoparka izin verilen, betona izin verilen bir planlama vardı. Bununla ilgili açtığımız davada yürütmenin durdurulması kararı alındı. Bu karar ile buradaki tüm işlemler duracak. Burada nöbet devam edecek. Şu an için hiçbir yetkilinin buraya herhangi bir işlem yapma durumu yok. Buradaki 22 yıllık mücadelenin bir başarısıdır."

'Halen yargıçlar var'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, karar ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Validebağ korusunda mahkeme yürütmeyi durdurma kararını verdi. Halen yargıçlar var. Dünya mirasını koruyacağız. Validebağ korudur, koru kalacak" dedi.