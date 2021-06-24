Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' konulu toplantıya başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' konulu istişare toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, milletvekilleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.