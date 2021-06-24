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    Hatay'da 78 yaşındaki kadına tecavüz edildi: 'Suçlunun yakalanmış olması öfkemizi bitirmiyor'

    © Fotoğraf : AA
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    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mustafa Yaşatır isimli adam, 78 yaşındaki bir kadına tecavüz etti. Saldırıya uğrayan kadın hastanede tedavi altına alınırken, eve zorla giren Yaşatır gözaltına alındı.

    Reyhanlı'ya bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki kadın, evinde tecavüze uğradı. 

    TELE 1'e konuşan CHP Reyhanlı İlçe Yöneticisi Fuat Yumuşak, olaya ilişkin "Tek başına yaşayan kadının evine bir kişi girip tecavüz etmiş. Ardından da parasını alıp evden çıkmış. Kadın darp edildiği için şu an hastanede yatıyor" dedi.

    Failin olay günü yakalandığı belirtildi. Olaya ilişkin Reyhanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "23.06.2021 günü saat 05.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'ndeki adreste yaşayan 78 yaşındaki teyzemize yönelik çirkin olay üzerine, hızla hareket edilerek menfur olayın faili güvenlik kuvvetlerimizce yakalanıp adli makamlara teslim edilmiş ve aynı gün tutuklanarak İskenderun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiştir. Çirkin olayın failine hak ettiği cezayı Yüce Türk Adaleti verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    'Reyhanlı bir suç cenneti olmayacak'

    Ayrıca bugün Reyhanlı'da, olaya ilişkin belediye önünde basın açıklaması yapıldı. Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase Başkanı Uğur Pihava, yaptığı açıklamada "Sürecin yakın takipçisi olacağımızı; bu sapığın yine ve hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda serbestçe dolaşmasını asla kabul etmeyeceğimizi ve şunu herkesin bilmesini istiyoruz: Reyhanlı bir suç cenneti olmayacak" dedi.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    • "Ülke genelinde artan ve öfkemizi büyüten kadına şiddet, taciz, tecavüz gibi olaylarından biri, dün, 23 Haziran 2021, Reyhanlı'da yaşandı. Yalnız yaşayan bir kadının evine dün sabah zorla giren sapık, sadece hırsızlıkla yetinmedi; akla gelebilecek bütün kötülükleri yaptı.
    • Öfkemiz çok büyük! Ve eğer Reyhanlılar olarak tepki göstermezsek, bu çirkinliklerin artarak devam edeceğine inanıyoruz.
    • Sabıka kaydı dolu olduğu halde, bir gün bile hapishanede yatmamış ve sokaklarda serbestçe dolaşan bu alçak kısa sürede tespit edilip yakalanmışsa da; sokaklarında sabahlara kadar hiçbir korku olmaksızın, kadınlı kızlı, çoluklu çocuklu rahatça dolaştığımız Reyhanlı'da artık kapılarımızı kilitlemeden, kendimizi güvende hissetmeden yaşamak içimize sinmiyor!
    • Ve suçlunun yakalanmış olması öfkemizi bitirmiyor!
    • Hepimizin zaman zaman evde yalnız kalan, bahçede oturan, çarşıya çıkan kızları, kız kardeşleri, anneleri… var. Onları 'demir kafes evlere' kilitleyerek ve 'acaba bugün kime bir kötülük yapılacak' diye kaygı duyarak yaşayamayız.
    • Reyhanlı'nın yetkililerini ve güvenlik güçlerini, hırsızlarla, uyuşturucu müptelalarıyla, sapıklarla ve bütün suç odakları ile daha etkili mücadele etmeye çağırıyoruz. Reyhanlı suça ve suçluya göz açtırmamalı; Reyhanlı halkı, eskiden olduğu gibi barış ve huzur içinde kardeşçe yaşayabilmelidir.
    • Sürecin yakın takipçisi olacağımızı; bu sapığın yine ve hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda serbestçe dolaşmasını asla kabul etmeyeceğimizi ve şunu herkesin bilmesini istiyoruz: Reyhanlı bir suç cenneti olmayacak, Reyhanlı'da kimse masum bir insana kötülük yapamayacak, buna izin vermeyeceğiz!"
    Etiketler:
    Darp, Gasp, Kadın, Yaşlı, Gözaltı, Saldırı, Tecavüz, Reyhanlı, Hatay
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