Hatay'da 78 yaşındaki kadına tecavüz edildi: 'Suçlunun yakalanmış olması öfkemizi bitirmiyor'

Reyhanlı'ya bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki kadın, evinde tecavüze uğradı.

TELE 1'e konuşan CHP Reyhanlı İlçe Yöneticisi Fuat Yumuşak, olaya ilişkin "Tek başına yaşayan kadının evine bir kişi girip tecavüz etmiş. Ardından da parasını alıp evden çıkmış. Kadın darp edildiği için şu an hastanede yatıyor" dedi.

Failin olay günü yakalandığı belirtildi. Olaya ilişkin Reyhanlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23.06.2021 günü saat 05.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'ndeki adreste yaşayan 78 yaşındaki teyzemize yönelik çirkin olay üzerine, hızla hareket edilerek menfur olayın faili güvenlik kuvvetlerimizce yakalanıp adli makamlara teslim edilmiş ve aynı gün tutuklanarak İskenderun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiştir. Çirkin olayın failine hak ettiği cezayı Yüce Türk Adaleti verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'Reyhanlı bir suç cenneti olmayacak'

Ayrıca bugün Reyhanlı'da, olaya ilişkin belediye önünde basın açıklaması yapıldı. Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase Başkanı Uğur Pihava, yaptığı açıklamada "Sürecin yakın takipçisi olacağımızı; bu sapığın yine ve hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda serbestçe dolaşmasını asla kabul etmeyeceğimizi ve şunu herkesin bilmesini istiyoruz: Reyhanlı bir suç cenneti olmayacak" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: