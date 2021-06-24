Candan Erçetin: Müziğin kaldığı yerden devam etmesi, çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması aşı olmamıza bağlı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı mücadelede aşının önemini anlatan videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Candan Erçetin'in yer aldığı videolu paylaşımda Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
"Candan Erçetin: Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim."
Candan Erçetin: Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim. pic.twitter.com/kqKQkIk1PU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 24, 2021
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