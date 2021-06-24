Uğur Dündar: Böyle bir canlı yayın kazası olduğu için üzgünüm, mesele kapanmıştır

Geçtiğimiz akşam konuk olduğu bir programda Artı 1 TV'nin arkasında Sezgin Baran Korkmaz'ın olduğu yönündeki Yılmaz Özdil iddiaları sonrasında canlı yayında çok sinirlenen ve tepkisini sert bir şekilde dile getiren Uğur Dündar, yaşananların ardından Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın sunduğu 18 Dakika adlı programa katıldı.

Canlı yayında kendisi hakkında tweetler attığını düşündüğü Yılmaz Özdil için "Bir daha karşıma çıkmasın, cenazeme bile gelmesin" şeklinde tepki gösteren Dündar 18 Dakika adlı programda yaşananların bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın Yılmaz Özdil'le konuştukları ve yaşananların bir yanlış anlaşılma olduğunu ve Özdil'in bu mesajlarla Dündar'ı hedef almadığını söylemesinin ardından konuşan Uğur Dündar, olayın olduğu gece kalp rahatsızlığı yaşadığını ve hastaneye gittiğini söyledikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar en yakınlarından hiç ummadıkları bir davranış geldiğinde ki şimdi anlıyorum ben kastedilmemişim. Canlı yayın sırasında bana gelen mesajlarda benim ona cevap vermem gerektiği şeklinde notlar vardı. Şimdi hem Emre hem Merdan siz ve hem de Müjdat konuşmuşsunuz değerli kardeşim Yılmaz'la... Anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma ortaya çıktıktan sonra benim bunun üzerine söyleyecek lafım olamaz. Benim için bu konu kapanmıştır, bitmiştir Yılmaz bundan sonra da benim kardeşim olarak kalacaktır."