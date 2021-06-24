Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu: 'Allah'ın betonu bu'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 özel yayınında Uğur Dündar'ın "Müsilaj gerçeği var. Kanal İstanbul’un yapılması halinde ben hakikaten ürperiyorum. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Akademik dünyayla yoğun temas halindeyiz. Marmara Denizi’ni çok hor kullandık. Marmara Denizi çok genç. Fakat bu coğrafyadaki şehirleşme, kentleşme; 30 milyona yakın insan Marmara’nın kıyısında yaşıyor. Daha kötüsü, Türkiye’nin yüzde 50’ye yakın sanayisi bu bölgede, ekonominin yüzde 60’ı yine bu bölgede. Şimdi böyle bir yapılanmayla siz aslında bu bölgede Marmara’yı tehdit eden duruma geldiniz. Onlarca yılın ortaya koyduğu bir gerçek. Günün sonunda Marmara Denizi’nin refleksleri var. Su bilimciler buna, “Marmara Denizi astımlı bir çocuk” diyor. Daha da ileri gidenler var ve en hızlı hayatını yitirecek denizlerden biri diyorlar. Tam aksine bizim bunu korumamız gerekir. Dünya güzeli bir kent var ama bunu koruyacaksın. İstanbul bu konuda kentleşme ve sanayileşme ile en etkili yer. Kocaeli Körfez bölümü, Ergene bölümü. Bir bilim insanı şunu söyledi, “Ergene Vadisi arıtıldığı an mutlakada Ege’ye gönderilmeli. Marmara’nın kaldıracak tek bir haddi yok.” Bunu bilim insanları diyor."

Biz biliyorsunuz, doktorla, bilimle yüzleşmekten korkarız hatta her şeye kader kısmet der yolumuza devam ederiz ama böyle değil. Tabii ki inançlıyım, kadere inanıyorum ama yaradanın kaderi zorlayan ya da oluşturan koşulları kulun ortaya koyduğunu da bilen bi inanca sahibim. Bizim bu coğrafyayı iyi kullanmamız lazım.

Bugüne dair, Şehircilik Bakanlığı ile toplandık. Bizi davet etti, teşekkür ederiz. Davetten 4-5 gün önce ben de böyle bir davet olması çağrısında bulunmuştum. Kocaeli’ye gittik verimli bir toplantı yaptık ve 22 maddeli bir eylem planı konuştuk."

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: