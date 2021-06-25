Danıştay, 'Tunceli Belediyesi'nde usulsüzlük' soruşturmasına İçişleri Bakanlığı’nın 'takipsizlik' kararını iptal etti

Tunceli'de 31 Mart yerel seçimlerinde TKP'nin adayı olarak seçime giren ve Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi dönemin valisi ve kayyumu Tuncay Sonel'den 68 milyon borçla devralmıştı. Belediye tarafından yapılan incelemelerde, kayyum döneminde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na soruşturma açılması talebinde bulunulmuş, ancak takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Tunceli Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı'nın takipsizlik kararına yapılan itiraz, Danıştay 1. Dairesi tarafından bozuldu.
'Bütçenin doğru kullanılması gerektiğini savunuyoruz'
Danıştay'ın kararıyla ilgili Sözcü gazetesine konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, takipsizlik kararının bozulmasını olumlu olarak değerlendirdi.
Maçoğlu, şöyle konuştu:
- "Bizler, halka ait olan ve halkın hizmeti için ayrılan bir bütçenin doğru kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Bütçe meselesi ve bütçeyi nasıl kullandığınız bu sebeple çok önemli. Bu anlamıyla tüm belediyelerde olduğu gibi bizim belediyemizde de bütçe büyük bir sıkıntı. Biz belediye yönetimine gelmeden önceki süreçte belediyemize atanan kayyumun yaptığı işlemler hakkında belediye meclisince komisyon oluşturmuştuk.
- Bu komisyon mevzuat açısından şüphelendiğimiz ihale ve benzeri konular hakkında gerekli müfettiş incelemesinin yapılması için başvuru yapmış fakat İçişleri Bakanlığınca bahsi geçen konunun işleme konulmaması kararı verilmişti. Bu karara karşı yaptığımız itirazı görüşen Danıştay 1.Dairesince, Valilik personelince hazırlanan rapor ve Valilik görüşü ile karar verilemeyeceği, iddialar hakkında müfettişlerce veya teftiş kurulunca inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle işleme konulmama kararının iptaline karar verdi. Bu bizim için, olumlu bir karar. Şimdi belediye meclisimizce kayyum dönemi için mevzuat açısından şüphelendiğimiz ihale ve benzeri konular yeniden incelenecek. Belirttiğim gibi bu aşamada bu kararın iptali olumlu.
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