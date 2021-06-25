Danıştay, 'Tunceli Belediyesi'nde usulsüzlük' soruşturmasına İçişleri Bakanlığı’nın 'takipsizlik' kararını iptal etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tunceli Belediyesi’nde yapılan incelemelerde kayyum tarafından yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin tespiti için İçişleri Bakanlığına bilgi verilmiş, ancak İçişleri Bakanlığı soruşturmaya takipsizlik kararı vermişti. Danıştay, takipsizlik kararına yapılan itirazı değerlendirdi ve kararı iptal etti.

Tunceli'de 31 Mart yerel seçimlerinde TKP'nin adayı olarak seçime giren ve Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeyi dönemin valisi ve kayyumu Tuncay Sonel'den 68 milyon borçla devralmıştı. Belediye tarafından yapılan incelemelerde, kayyum döneminde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na soruşturma açılması talebinde bulunulmuş, ancak takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Tunceli Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı'nın takipsizlik kararına yapılan itiraz, Danıştay 1. Dairesi tarafından bozuldu.

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Danıştay'ın kararıyla ilgili Sözcü gazetesine konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, takipsizlik kararının bozulmasını olumlu olarak değerlendirdi.

Maçoğlu, şöyle konuştu: